حزب الله يرفض تحميل سعود الفيصل المعارضة مسؤولية تعطيل الحلول في لبنان

أعلن حزب الله اللبناني رفضه تحميل وزير الخارجية السعودي المعارضة مسؤولية تعطيل الحلول, مجددا ترحيبه بأي مسعى أو مبادرة تساعد على حل الأزمة السياسية في لبنان.