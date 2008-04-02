حزب الله يرفض تحميل سعود الفيصل المعارضة مسؤولية تعطيل الحلول في لبنان

وأفادت وكالة مهر للانباء نقلا عن قناة المنار ان مصدرا إعلاميا في حزب الله صرّح أمس الثلاثاء بما يلي :
يرحب حزب الله من موقعه في المعارضة الوطنية اللبنانية بأي مسعى أو مبادرة تساعد على حل الأزمة السياسية في لبنان، ويعتبر أن الشرط الأساسي لنجاح أية مبادرة هو في اتخاذها موقفاً وسطاً غير منحاز لأي من أطراف الأزمة.
وفي هذا الصدد يرفض (حزب الله) تحميل الوزير سعود الفيصل المعارضة مسؤولية التعطيل للحلول، متجاوزاً ومتناسياً كل ما فعله فريق السلطة من تعطيل للمبادرات العربية في مراحلها المتعاقبة وخاصة المحاولات السعوديّة المتكررة.
إن هذا الاتهام للمعارضة بالتعطيل يسيء إلى دور المملكة ويضع علامات استفهام كبيرة على موقعها ودورها في الأزمة السياسية اللبنانية، ويجعلها في موقع المنحاز وغير القادر على لعب دور إيجابي في الحل./انتهى/
أعلن حزب الله اللبناني رفضه تحميل وزير الخارجية السعودي المعارضة مسؤولية تعطيل الحلول, مجددا ترحيبه بأي مسعى أو مبادرة تساعد على حل الأزمة السياسية في لبنان.
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