اعلان اسم معتقل مغربي مرتبط باعتداءات مدريد

ونقلت وكالة مهر للانباء عن وكالة الصجافة الفرنسية ان احد الشريطين الذي يحمل عنوان الحركة الاسلامية في الغرب يتضمن لقاء مع اسامة بن لادن، بينما يحوي الشريط الآخر الذي يعود الى 1999، صورا لعدد من المتهمين من قبل غارثون في الشيشان, كما عثر على كتب باللغة العربية عن الحملة الاميركية للقضاء على الاسلام وعن دعم المسلمين الشيشان والجهاد.