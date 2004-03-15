اعلان اسم معتقل مغربي مرتبط باعتداءات مدريد

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ويشير القرار الاتهامي الصادر في 17 سبتمبر 2003 الذي توجد نسخة منه لدى وكالة فرانس برس، الى عملية تفتيش جرت بناء على انابة قضائية من القضاء الفرنسي، في منزل زوغام في شرق مدريد. لكن لم يتم توجيه اتهام الى زوغام، واعتبره القاضي متعاطفا مع عماد الدين بركان جركس الملقب بابو الدحداح الذي يعتبر زعيم خلية القاعدة في اوروبا.
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وقد عثرت الشرطة الاسبانية خلال عملية التفتيش هذه في صيف 2001، على ملاحظات مدونة على ورق وارقام هواتف لاشخاص يشتبه بانتمائهم الى الخلية الاسبانية لتنظيم القاعدة وعلى مفكرتين وشريطي فيديو.
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ونقلت وكالة مهر للانباء عن وكالة الصجافة الفرنسية ان احد الشريطين الذي يحمل عنوان الحركة الاسلامية في الغرب يتضمن لقاء مع اسامة بن لادن، بينما يحوي الشريط الآخر الذي يعود الى 1999، صورا لعدد من المتهمين من قبل غارثون في الشيشان, كما عثر على كتب باللغة العربية عن الحملة الاميركية للقضاء على الاسلام وعن دعم المسلمين الشيشان والجهاد.
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ويفيد نص القرار ان زوغام اتصل في الخامس من سبتمبر 2001 بزعيم الخلية الاسبانية لابلاغه بانه وصل الى مدريد قادما من المغرب. وجمال زوغام هو احد خمسة اشخاص اعتقلوا بعد العثور على هاتف نقال كان يفترض ان يستخدم صاعقا في حقيبة كانت تحوي قنبلة لم تنفجر في القطار الذي وقع فيه اعتداء في محطة البوثو في الضاحية الجنوبية الشرقية لمدريد.
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من جهة اخرى، ذكر المحقق جان شارل بريزار لحساب محامي ضحايا الحادي عشر من سبتمبر، الاحد في باريس ان المغربي الثاني الذي اعتقل يدعى محمد شاوي. وقد ورد اسمه في ملف القاضي غارثون ايضا. وورد اسم شاوي في تنصت على اتصالات لاحدى خلايا القاعدة في اسبانيا شاركت على ما يبدو في التحضير لاعتداءات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة./انتهى/
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