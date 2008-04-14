مقتل جنديين في قوة الحلف الاطلسي في انفجار في جنوب افغانستان

وأفادت وكالة مهر للانباء نقلا عن وكالة الصحافة الفرنسية ان ايساف لم تقدم تفاصيل حول الانفجار الذي وقع الاحد في مكان مجهول جنوبي البلاد حيث ينشط تمرد طالبان, كما تكثر في المنطقة نفسها العصابات, لا سيما عصابات تهريب المخدرات.
كما لم توضح جنسية القتيلين بموجب سياسة ايساف التي تترك الامر للدول التي ينتمي اليها القتلى.
وسقط في افغانستان منذ مطلع العام 40 جنديا اجنبيا, اغلبهم في اثناء القتال, بحسب التقرير.بينما عدد القتلى في العام
الماضي 218 قتيلا.
ويقاتل جنود ايساف المقدر عددهم بحوالي 50 الف عنصر من حوالي 40 دولة, الى جانب 20 الف جندي آخر في تحالف دولي بقيادة اميركية تمردا لحركة طالبان وحلفائها لا ينفك يزداد دموية, حيث اسفر العام الماضي عن مقتل ثمانية آلاف شخص بحسب الامم المتحدة.
واطاحت قوات التحالف في اواخر عام 2001 بسلطة طالبان التي كانت تحكم افغانستان./انتهى/
أعلنت القوة الدولية للمساعدة على الأمن (ايساف) التابعة للحلف الاطلسي اليوم الاثنين مقتل اثنين من جنودها وجرح آخرين في انفجار في جنوب افغانستان.
رمز الخبر 665381
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