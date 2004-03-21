اعادة انتخاب رئيس تايوان ومرشح المعارضة يحتج على النتيجة

ونقلت وكالة مهر للانباء ن صحيفة البيان الاماراتية ان المسئول الكبير في الحزب الحاكم الذي رفض نشر اسمه قال فزنا بفارق 50 الف صوت تقريبا.

من جانبه احتج ليين شان مرشح المعارضة للانتخابات الرئاسية التايوانية التي جرت اليوم السبت على النتيجة وطالب بالغائها,

وقال بعد اعلان التلفزيون ان نتائج الفرز اظهرت فوز حزب الرئيس المنتهية ولايته شن شوي-بيان بتقدم طفيف على ليين ان ذلك الفوز احرز بفارق بسيط في ظل غيوم من الشك مضيفا ان الانتخابات غير نزيهة وقال مخاطبا مسؤولي حزبه ومناصريه استعدوا للطعن في الانتخابات.

وفي الوقت ذاته استعد الموالون للرئيس للاحتفال بفوزه بعد ان اظهر فرز الاصوات ان شن فاز بحوالي 50 الف صوت تقريبا بعد فرز حوالي 13 مليونا وقال ليين ان نتائج الانتخابات التي شهدت منافسة قوية بين الرجلين تاثرت بمحاولة اغتيال شن اثناء الحملة الانتخابية الجمعة.

وقال ليين لمناصريه من امام مقر الحملة الانتخابية انه من خلال القنوات المختلفة نسمع العديد من الروايات.

ولم يتم حتى الان تفسير اطلاق النار الذي وقع امس واضاف في الوقت الحالي كيف نستطيع تفسير هذه القصة للكبار والصغار ودعا ليين مناصريه الى التزام الهدوء.