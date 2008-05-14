غالواي يحمل فريق السلطة مسؤولية ما يجري في لبنان

وافادت وكالة مهر للانباء نقلا ان غالواري الذي عرف بمعارضته للحرب على العراق ودفاعه عن حقوق الفلسطينيين، قال في مقابلة مع صحيفة الغد الاردنية يوم الاربعاء ان "نصر الله وحزب الله دافعا عن لبنان وسيادته، ومن دونهما لكان لبنان بلدا آخر محتلا".

واعتبر غالواي الترويج بان نصر الله موال لايران وسوريا بأنه "ذر للرمال في عيون الناس بهدف تضليلهم عن رؤية الحقيقة القائمة بأن زعماء الدول العربية يدعمون امريكا والقوى الامبريالية".

ورأى ان "العرب يريدون البحث في احتلال حزب الله لشارع الحمراء في بيروت فقط لانهم عاجزون عن الحديث عن احتلال اسرائيل لفلسطين والاحتلال الامريكي والبريطاني للعراق لذلك يريدون الحديث عن احتلال كورنيش بيروت من قبل اللبنانيين انفسهم".

وقال "لا وجود لحكومة في بيروت، تعريف الحكومة ذلك الجسم القادر على التحكم برقعة معينة لكن للاسف حكومة السنيورة لا تستطيع بسط سيطرتها على الشارع خارج مجلس الوزراء".

واضاف "ارى ان امين عام حزب الله هو نموذج نادر فهو يصدق حين يقول واعتبر ان ما حدث في لبنان جاء نتيجة قرار الحكومة اللبنانية نزع سلاح الحزب دون مشاورات، الامر الذي دفع بالحزب الي الدفاع عن نفسه".

ونفى هذا النائب البريطاني المنتقد للسياسة الامريكية في المنطقة، ان تكون احداث بيروت هي نتاج لما يقال عنه بالتدخل الايراني السوري في المنطقة، مؤكدا "أن هذا الافتراض غير صحيح وخالٍ من الدقة، فالمؤامرة هي مؤامرة امريكية اسرائيلية للسيطرة على العالم العربي".

وتابع ان "حسن نصرالله امين عام حزب الله عربي، مسلم وهذا ما يجب اخذه بعين الاعتبار. لكن ما تسعى اليه الولايات المتحدة واسرائيل الان هو بث التفرقة بين المسلمين من خلال خلق فتنة بين السنة والشيعة، وهذا هو الفخ الذي يحاك ضد الدول العربية"، مشددا ان حزب الله لا يريد السيطرة على لبنان رغم انه يستطيع ذلك لكنه يدرك طبيعة التركيبة اللبنانية وتنوعها وهو لا يسعى الى السيطرة./انتهى/