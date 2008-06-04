حسن روحاني: الوكالة الدولية للطاقة الذرية اضحت اسيرة القوى الكبرى

وقال الدكتور حسن روحاني في حوار اجراه معه مراسل وكالة مهر للانباء ان هذا السلوك من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يصب في مصلحتها، مضيفا انه لا يوجد اي مبرر لان تجيب طهران على كل المزاعم التي تطلقها بعض الدول.

وشدد ان الجمهورية الاسلامية الايرانية عملت بواجبها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية واجابت على التساؤلات والاستفسارات التي طرحتها الوكالة الدولية.

ورأى ان على ايران ان تبذل جهودا دبلوماسية واعلامية واسعة وشاملة مع مختلف الدول من اجل حل هذه القضايا، مشددا "اننا ومن الناحية الفنية علينا ان نفند الدراسات المزعومة التي تطرح ضدنا وان نبين للعالم بأن هذه الادعاءات ما هي الا ذرائع واهية تطرح ضد الجمهورية الاسلامي الايرانية"./انتهى/