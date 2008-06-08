عقد اجتماع اللجنة السياسية الاقتصادية الايرانية النيوزيلندية المشتركة في ويلنغتون

وافادت وكالة مهر للانباء ان سيد محمدعلي حسيني المشرف على قسم آسيا والمحيط الهادئ والمتحدث باسم وزارة الخارجية وصل اليوم الى ويلنغتون على رأس وفد تلبية لدعوة من مساعد وزير الخارجية النيوزيلندي للمشاركة في الاجتماع الثالث للجنة السياسية الاقتصادية المشتركة بين ايران ونيوزيلندا.

ومن المقرر ان يلتقي حسيني خلال فترة اقامته في ويلنغتون مع وزير الخارجية ووكيل وزارة الدفاع ونزع السلاح وعددا آخر من المسؤولين النيوزيلنديين , كما يلقي كلمة في معهد العلاقات الدولية في العاصمة النيوزيلندية.

ويبلغ تعداد سكان نيوزيلندا اربعة ملايين و200 الف شخص وتقع في المحيط الهادئ , واقيمت العلاقات السياسية بين ايران ونيوزيلندا قبل 35 عاما , وافتتحت نيوزيلندا اول سفارة لها في منطقة الشرق الاوسط عام 1975 في طهران.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين ايران ونيوزيلندا في عام 2007 نحو 130 مليون دولار./انتهى/

