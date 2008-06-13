السفير الياباني في طهران: سياسة اليابان حيال ايران تختلف تماما عن السياسة الأمريكية

وأفاد مراسل وكالة مهر للأنباء ان السفير الياباني في طهران "آتيتو شيروتا" صرح بذلك خلال لقائه مع أمين عام حزب المؤتلفة الاسلامي محمد نبي حبيبي, في مكتب الحزب بطهران.

وأشار حبيبي خلال هذا اللقاء الى العلاقات السياسية الخاصة التي تربط بين ايران واليابان, قائلا "إني اشعر بأن الشعبين الايراني والياباني وبغض النظر عن العلاقات بين الحكومتين يرغبان بتطوير علاقاتهما الثنائية ".

واشار الى تاريخ اليابان العريق, معربا عن إعجابه بروح التضحية لدى الطيارين اليابانيين خلال الحرب العالمية الثانية حيث كانوا يضحون بأنفسهم ويفجرون طائراتهم بسفن العدو دفاعا عن بلادهم .

وأكد أمين عام حزب المؤتلفة الاسلامي بأن تاريخ الإنسانية سوف لن ينسى مطلقا الجريمة النكراء التي ارتكبها الأمريكيون في اليابان, قائلا "ان افضل صفة يتصف بها شعب هي مقاومته للمعتدين وعدم اعتدائه على الآخرين, وهذه صفة الشعب الياباني ".

وأشار حبيبي الى ان الشعبين الايراني والياباني يتمتعان بصفة مشتركة هامة للغاية وهي مقاومتهما للعدوان .

من جانبه, أوضح السفير الياباني "آتيتوشيروتا" بأنه يزور ايران لأول مرة, قائلا "زرت بلدانا عديدة في الشرق الاوسط الا انني رأيت ان ايران تختلف عن جميع دول الشرق الاوسط, في ايران بالاضافة الى المسؤولين فان أبناء الشعب لديهم اهتمام جاد بمستقبل بلادهم وانهم يمارسون نشاطاتهم السياسية الى جانب ممارسة حياتهم اليومية ".

وأضاف "ان الشعب الياباني يشعر بالتقارب مع الشعب الايراني وهو يولي الشعب الايراني احتراماً خاصاً ".

وأكد السفير الياباني أن سياسة بلاده حيال الجمهورية الاسلامية الايرانية تختلف تماما مع السياسة الامريكية, معربا عن رغبة بلاده بأن تؤدي ايران كقوة عظمى في المنطقة دورها البناء في إزدهار المنطقة, وكدولة مقتدرة أيضا دورها على الساحة الدولية./انتهى/