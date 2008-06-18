رئيس الوزراء العراقي يأمر بمنع الاعتقالات العشوائية لانصار الصدر

وافادت وكالة مهر للانباء نقلا عن وكالة الصحافة الفرنسية ان بيانا اعلاميا صادرا من رئاسة الوزراء افاد ان "رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وجه قوات الجيش والشرطة والاجهزة الامنية بعدم اعتقال المنتمين الى التيار الصدري لمجرد الانتماء".

وشدد المالكي على اعتقال الخارجين عن القانون فقط، متمنيا تعاون قيادات التيار الصدري في عزل هذه العناصر والابلاغ عنها للتخلص منهم.

وياتي طلب المالكي في حين تنتهي مساء اليوم الاربعاء المهلة التي حددها بـ 4 ايام للمسلحين بتسليم اسلحتهم في مدينة العمارة جنوب العراق، قبل شن عملية عسكرية اطلق عليها (بشائر السلام).

ومن المتوقع ان تبدأ قوات الامن العراقية عملية امنية غدا الخميس في محافظة ميسان، وكبرى مدنها العمارة (365 كلم جنوب بغداد).

من جهة اخرى، اعلن العميد سعد حربية قائد شرطة العمارة ان قوات الامن عثرت على كميات من الاسلحة القاها اصحابها قبيل انتهاء المهلة، مضيفا "تلقينا معلومات عن وجود اسلحة وعتاد مخبأة في مقبرة في حي الحسين وسط مدينة العمارة".

وتأتي عملية (بشائر السلام) المزمع تنفيذها في محافظة ميسان، بعد نجاح عملية (صولة الفرسان) في محافظة البصرة، وعملية (ام الربيعين) في الموصل، في السيطرة على هاتين المحافظتين والحد من سيطرة الخارجين عن القانون./انتهى/