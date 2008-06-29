وزير الدفاع: تهديدات الكيان الصهيوني هي حرب نفسية وهروب من مشاكله الداخلية

وافاد مراسل وكالة مهر للانباء ان العميد مصطفى محمد نجار قال للمراسلين على هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاحد ان الكيان الصهيوني اصبح اليوم ذليلا ويعيش الاحباط اكثر من اي يوم مضى، لذلك يقوم المسؤولون الصهاينة بإلقاء اللوم على الآخرين للهروب من مشاكلهم الحالية.

واضاف العميد نجار ان الكيان الصهيوني هو الوحيد في المنطقة الذي يمتلك اسلحة الدمار الشامل، ولذلك يبدو ان مسؤولو هذا الكيان ومن خلال اثارتهم مثل هذه التهديدات والدعايات ضد ايران، بصدد التغطية على الجرائم التي ارتكبوها بدعم من امريكا.

وشدد وزير الدفاع على ان القوات المسلحة في الجمهورية الاسلامية الايرانية هي دوما على اهبة الاستعداد، وهي الان في قمة جاهزيتها للرد على اي عدوان، مشيرا الى الهزيمة النكراء التي تكبدها الكيان الصهيوني خلال حرب صيف 2006 على لبنان، رغم التجهيزات المتطورة التي تمتلكها القوات الصهيونية.

وفي تحليله لإقامة القوات الامريكية قواعد عسكرية في العراق قرب الحدود الايرانية، قال وزير الدفاع ان الامريكيين احتلوا العراق لكن تواجدهم في الاراضي العراقية تحول الى خطر عليهم، حيث غرقوا في المستنقع العراقي، مشددا ان القوات الايرانية المسلحة تحظى بيقظة تامة وتراقب التطورات على الحدود، وسترد بما يتناسب مع اي خطر قد تتعرض له البلاد./انتهى/