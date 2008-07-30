  1. السياسة
٣٠ يوليو ٢٠٠٨ - ١٤:٤١

رئيس الجمهورية : وقوع اعتداء جديد لن يكون بمصلحة امريكا

رئيس الجمهورية : وقوع اعتداء جديد لن يكون بمصلحة امريكا

اكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال استقباله وزير الخارجية السوري ان وقوع اعتداء جديد لن يكون بمصلحة امريكا.

وافادت وكالة مهر للانباء ان رئيس الجمهورية الدكتور محمود احمدي نجاد اشار خلال استقباله وزير الخارجية السوري وليد المعلم على هامش الاجتماع الوزاري الخامس عشر لحركة عدم الانحياز , اشار الى ضعف قوة امريكا في مختلف المجالات , مضيفا : آن الاوان لتوسيع التعاون الاقليمي من خلال مواصلة الصمود.
وتابع قائلا : كلما استطعنا ان ترسيخ التعاون الاقليمي فسيصب في مصلحة دول المنطقة ويلحق الضرر بالاعداء.
واوضح ان اوضاع العالم تتغير بسرعة مضيفا : ان جميع المخططات الامريكية ضد لبنان وسوريا قد فشلت في الوقت الراهن , وان الظروف التي ارادتها لم تحدث.
واكد رئيس الجمهورية ان امريكا تمر حاليا في اسوأ ظروفها التاريخية , مضيفا : ان امريكا تعاني من ازمة على الصعيد الاقتصادي , وعلى الصعيد الثقافي فان جميع الشعوب حتى الاوروبية تكره التصرفات والافكار الامريكية , ومن الناحية السياسية فان الامريكان يواجهون طريقا مسدودا في جميع مناطق العالم.
وتطرق الدكتور احمدي نجاد الى العلاقات الجيدة بين طهران ودمشق قائلا : لحسن الحظ فان ايران وسوريا بادراكهما الصحيح للاوضاع يقفان جنبا الى جنب , ويعمقان اليأس في نفوس الاعداء.
واكد رئيس الجمهورية ان قيام امريكا بعدوان جديد سيؤدي الى انهيارها بسرعة , مضيفا : ان عقلاء امريكا خلف الكواليس يعرفون ان مدة عشرين عاما تتطلب لتصحيح تداعيات اجراءات بوش وهزائمه المتلاحقة , وعلى هذا الاساس يعتبرون ان وقوع اعتداء جديد لن يكون بمصلحتهم مطلقا.
من جانبه قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم في هذا اللقاء : من المؤكد ان سياسة امريكا والكيات الصهيوني واجهت الفشل دوما , وعلى كل حال فان الادارة الامريكية التي لم يبق من عمرها اكثر من ستة اشهر , لا تريد الوصول الى مرحلة يخاطبها الجميع بانها مجنونة.
واعتبر وزير خارجية سوريا كذلك عقد الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز بطهران امرا يحظى بالاهمية , واعتبره مؤشرا على الدور المؤثر والمحوري الذي تقوم به الجمهورية الاسلامية الايرانية./انتهى/ 
رمز الخبر 724606

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