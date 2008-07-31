صحيفة عربية: اتصالات مصرية إيرانية غير مباشرة عبر طرف عربي للحد من التوتر

وافادت وكالة مهر للانباء نقلا عن صحيفة الخليج (الفارسي) الاماراتية انه تم خلال هذه الاتصالات غير المباشرة، نقل رسائل بين الطرفين لتخفيف حالة التوتر في العلاقات والتي تصاعدت مؤخرا على خلفية الفيلم الايراني حول اغتيال الرئيس أنور السادات بعنوان (إعدام فرعون) واحتجاج مصر رسميا على هذا الفيلم.

وقالت المصادر إن طرفا عربيا نقل إلى طهران مؤخرا رسالة مصرية تحض إيران على التفاوض مع الغرب حول الأزمة الخاصة بالموضوع النووي الإيراني لإنهاء حالة التوتر في المنطقة وفتح آفاق لتسوية الخلافات في المنطقة عبر الحوار والوسائل السلمية.

وأشارت المصادر إلى أن الجانب الإيراني أبلغ الطرف العربي استياءه من عدم قيام وزير خارجية مصر أحمد أبو الغيط بزيارة طهران الأسبوع الماضي بناء على دعوة رسمية من وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية منوجهر متكي للمشاركة في مؤتمر وزراء خارجية دول حركة عدم الانحياز.

وكان أبو الغيط أوفد مساعدته لشؤون المنظمات الدولية السفيرة نائلة جبر لحضور المؤتمر بدلا منه. فيما اعتبرت طهران حضور أبو الغيط كان يمثل فرصة للحوار وبحث الخلافات./انتهى/