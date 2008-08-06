الأردن تأمل في تسوية الموضوع النووي الايراني عبر التفاوض والحوار

وأفادت وكالة مهر نقلا عن موقع صحيفة الحقيقة الدولية الأردنية, أن البشير أطلع اعضاء لجنة الشؤون العربية والدولية في مجلس النواب الاردني, على نتائج زيارته الأخيرة لإيران ولقائه وزير الخارجية الإيراني منوجهر متكي والحديث حول العلاقة الأردنية الإيرانية وما يجري عليه العمل لتعزيز هذه العلاقة سياسيا واقتصاديا وأيضا بحث بعض النقاط والقضايا التي يجب معالجتها.

وقال وزير الخارجية الأردني في مؤتمر صحفي بعد هذا اللقاء "إننا في تواصل دائم مع الأصدقاء الإيرانيين لبحث ودعم العلاقات بين البلدين الصديقين وهناك العديد من القضايا التي يجب ان نعالجها ".

وتابع البشير "انه خلال لقائه بالمسؤولين الإيرانيين كان دائما هناك صراحة ووضوح في طرح القضايا وهناك لقاءات متكررة مع الجانب الإيراني نبحث خلالها كل القضايا الثنائية والإقليمية وإيران دولة مهمة في المنطقة ويهمنا أن تكون عامل استقرار وتساهم في استقرار المنطقة وأمنها ".

وأكد البشير بأن موقف الأردن واضح من الموضوع النووي الإيراني وهو أن لكل دولة الحق في امتلاك الطاقة النووية للاستخدامات السلمية وكذلك نأمل أن يكون هناك حل للموضوع النووي الإيراني من خلال التفاوض والحوار./انتهى/