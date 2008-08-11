مقتل ثمانية مدنيين في قصف للتحالف الدولي في افغانستان

وهذا الخطأ الجديد للقوات الدولية وقع في ولاية اروزغان بوسط البلاد حيث تنتشر طالبان بقوة, حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
واوضح التحالف ان "متمردين استخدموا مباني بمحاذاة احدى الطرق لنصب كمائن لقوات التحالف قبل الهرب الى قرية مجاورة حيث كانوا يحتجزون 11 شخصا غير مقاتلين رهائن بينهم عدد من الاطفال ".
واضاف البيان انهم "اطلقوا في هذا المكان النار على جنود التحالف مستخدمين اسلحة خفيفة وقاذفات صواريخ وقد طلبت قوات التحالف اسنادا جويا ضد المتمردين المختبئين في المبنى, ولم تكن على علم بوجود غير مقاتلين في القرية في ذلك الحين ".
وتابع البيان "عندما انتهت المعركة قامت قوات الأمن الافغانية والتحالف بتفتيش المباني وعثرت على ثلاثة مدنيين ناجين اوضحوا ان ثمانية مدنيين قتلوا اثر قصف قامت به طائرة للتحالف ".
ونقل التحالف عن شاهد لم تحدد هويته ان المدنيين حاولوا الفرار من المبنى قبل الهجوم , لكن المتمردين منعوهم من ذلك.
وقال قائد شرطة ولاية اروزغان جوما غول في بيان ان "عناصر طالبان يستخدمون منازل السكان لمهاجمة القوات الافغانية والتحالف, واذا قضى مدنيون خلال تلك الهجمات فالمسؤولية تقع على طالبان ".
وتتهم القوات الاجنبية في افغانستان على الدوام بالتسبب بمقتل مدنيين في عملياتها ضد المتمردين.
ويوجه الرئيس حميد كرزاي والسلطات الافغانية نداءات متكررة الى القوات الدوليه لتوخي الحذر, محذرين من ان اخطاء مماثلة تهدد بوقوف السكان في وجه الجنود الاجانب والحكومة.
وفي تموز/يوليو, اسفرت غارتان جويتان عن مقتل 64 مدنيا, معظمهم نساء واطفال كانوا يحضرون حفل زفاف في ولايتي نورستان وننغرهار (شرق ), بحسب لجان تحقيق شكلتها السلطات الافغانية.
وخلال الاشهر الاربعة الاولى من العام 2008, قتل نحو 200 مدني افغاني على يد القوات الدولية , معظمهم في غارات جوية , وفق ما اعلن المقرر الخاص للامم المتحدة فيليب الستون في ايار/مايو./انتهى/
أعلن التحالف في بيان الاثنين ان ثمانية مدنيين قتلوا الاحد في غارة جوية للتحالف الدولي بقيادة اميركية استهدفت المتمردين في وسط افغانستان.
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