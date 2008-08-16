ساكاشفيلي وقع وقف إطلاق النار والقوات الروسية لا تزال في جورجيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن وكالة الصحافة الفرنسية ان الرئيس الجورجي ميخائيل ساكاشفيلي الموالي للغرب أعلن في ختام لقاء مع وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس "اليوم وقعت اتفاق وقف اطلاق النار".
وقالت رايس من جهتها "بعد توقيع هذا الاتفاق , يتعين على جميع القوات الروسية والوحدات شبه العسكرية وغير النظامية التي دخلت معها اراضي جورجيا الانسحاب فورا", متهمة الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف بعدم "الوفاء " بتعهداته وقف العمليات العسكرية في جورجيا.
ولاحقا, اعلن مسؤول كبير في الخارجية الاميركية رفض كشف هويته ان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وعد رايس بأن موسكو ستطبق اتفاق وقف اطلاق النار "بنية طيبة ".
كذلك , اكد الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي ان بلاده ستوقع الاتفاق وتحترم التزاماتها, بحسب ما اعلنت الرئاسة الفرنسية./انتهى/
وقعت تبيليسي الجمعة اتفاق وقف اطلاق نار مع روسيا التي لا تزال قواتها تحتل قسما من الاراضي الجورجية, فيما طالبتها الولايات المتحده بـ "المغادرة فورا".
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