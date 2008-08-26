موسكو تعلق تعاونها مع حلف الاطلسي في عدة مجالات

وقال ان الزيارة "ستؤجل الى وقت لاحق الى حين التوصل الى تفاهم جديد حول علاقاتنا مع الحلف ", في اشارة الى زيارة الامين العام للحلف ياب دي هوب شيفر, حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
في المقابل, قال روغوزين ان روسيا ستبقي على تعاونها مع الحلف الاطلسي في ما يتعلق بنقل المواد الغذائية والتجهيزات الى افغانستان./انتهى/
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى حلف شمال الاطلسي ديميتري روغوزين الثلاثاء ان موسكو تعلق تعاونها مع الحلف في عدة مجالات, فيما تم إرجاء زيارة للأمين العام للحلف كانت مرتقبة الى روسيا في تشرين الاول/اكتوبر.
وقال ان الزيارة "ستؤجل الى وقت لاحق الى حين التوصل الى تفاهم جديد حول علاقاتنا مع الحلف ", في اشارة الى زيارة الامين العام للحلف ياب دي هوب شيفر, حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
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