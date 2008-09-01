العراق يتسلم الملف الأمني لمحافظة الانبار

وجرت مراسم التسليم خلال احتفال أمام مبنى المحافظة وسط مدينة الرمادي (110 كم غرب بغداد) في ظل اجراءات امنية مشددة بينها فرض حظر التجول على المركبات منذ الخامسة من فجر اليوم (02,00 تغ)", حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال مستشار الامن الوطني موفق الربيعي "كلما حصلنا على تدريب وتجهيز اكثر كلما كانت حاجتنا الى قوات التحالف اقل ", مشيرا الى ان "القوات العراقية مناسبة اكثر لأداء مهمتها ".

واضاف ان "محافظة الانبار التي كانت من اكثر المناطق سخونة تحتفل اليوم باستلام الملف الأمني من القوات الاميركية ".

من جهته قال عبد السلام العاني رئيس مجلس المحافظة ان الانبار "وصلت الى وضع أمني تستحق فيه ان تقطف ثمار ثمن التضحية بعد ان قدمت الشهداء وهي مفتوحة لعودة المهجرين مسيحيين ومسلمين ومن القوميات الاخرى".

واشار الى "مخططات تريد ان تدفع لتكون الانبار ارض صراع سياسي او طائفي لكننا لن نسمح بذلك ".

بدوره قال محافظ الانبار مأمون سامي رشيد ان "القاعدة ارتكبت في هذه المحافظة اكبر المجازر انهم مجرمون وقتلة سقطوا اجتماعيا وسياسيا, نظريتهم الموت ضد الحياة ".

وتابع متوجها الى قوات الامن "ساهموا في دحر الارهاب والتكفير, سقط رجال اكابر في المحافظة في مقدمتهم الشيخ عبد الستار ابو ريشة ", في اشارة الى زعيم اول مجلس لقوات الصحوة في العراق قتله تنظيم القاعدة الإرهابي في ايلول/سبتمبر 2007.

واكد بيان عسكري اميركي ان نقل السلطات الى العراقيين "خطوة مهمة لكنها لا تعني بالضرورة ان الاوضاع الامنية مستقرة او باتت افضل انما تعني ان الحكومة والسلطات المحلية جاهزتان لتحمل المسؤولية لمعالجة ذلك ".

يشار الى ان القوات الاميركية ستتمركز في قواعدها ولن تتدخل في اي عملية امنية الا اذا طلبت منها سلطات المحافظة ذلك./انتهى/