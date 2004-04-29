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٢٩ أبريل ٢٠٠٤ - ١٣:٠٢

على مقربة من مقر القوات اليابانية

مدينة السماوة تتعرض لانفجارين عنيفين اليوم

في الساعات الاولى من فجر اليوم الخميس سمع دوي انفجارين عنيفين على مقربة من مقر القوات اليابانية في مدينة السماوة جنوب العراق.

وقالت وكالة انباء مهر نقلا عن وكالة الانباء الفرنسية ان المتحدث باسم قوات الامن في العراق اكد وقوع هذين الانفجارين ، وقال : وقع الانفجاران حوالى الساعة الثانية من بعد منتصف الليل في مكان قريب من مقر القوات اليابانية في مدينة السماوة ، الا انهما لم يسفرا عن اضرار او اصابات . دون ان يشير المتحدث الى سبب هذين الانفجارين .
جدير بالذكر ان عدد الجنود اليابانيين المستقرين في العراق يبلغ 550 عسكريا يعملون صمن قوة الاحتلال ، ويقع  مقرهم في  مدينة السماوة جنوب العراق/ انتهى/ .
رمز الخبر 74387

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