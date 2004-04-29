مدينة السماوة تتعرض لانفجارين عنيفين اليوم

وقالت وكالة انباء مهر نقلا عن وكالة الانباء الفرنسية ان المتحدث باسم قوات الامن في العراق اكد وقوع هذين الانفجارين ، وقال : وقع الانفجاران حوالى الساعة الثانية من بعد منتصف الليل في مكان قريب من مقر القوات اليابانية في مدينة السماوة ، الا انهما لم يسفرا عن اضرار او اصابات . دون ان يشير المتحدث الى سبب هذين الانفجارين .

جدير بالذكر ان عدد الجنود اليابانيين المستقرين في العراق يبلغ 550 عسكريا يعملون صمن قوة الاحتلال ، ويقع مقرهم في مدينة السماوة جنوب العراق/ انتهى/ .