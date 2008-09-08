برهم صالح: سنعرض مسودة الإتفاقية الأمنية مع واشنطن على البرلمان والرأي العام

وأفات وكالة مهر للانباء ان برهم صالح أوضح في حديث لراديو سوا قائلا: "سنقوم بعرض ما لدينا على البرلمان، وعلى الرأي العام العراقي، لأن هذا الموضوع لا يمكن للحكومة والقيادة السياسية أن تقوم به من دون التشاور مع أعضاء مجلس النواب، بوصفهم ممثلين للشعب العراقي.

وأشار صالح إلى حرص الحكومة على ضمان سيادة العراق واستقلاله في بنود الاتفاقية، موضحا بقوله: "الجانب العراقي يصر على مبدأ واضح وصريح بخصوص السيادة الوطنية، ومنح القضاء العراقي صلاحية أوسع حول قضية الاعتقالات ".

وكانت أوساط برلمانية وسياسية قد أعربت عن اعتقادها بصعوبة تمرير الاتفاقية على مجلس النواب العراقي./انتهى/