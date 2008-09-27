زيباري: العراق قد يطلب تمديد بقاء القوات الأمريكية إذا لم توقع الاتفاقية الأمنية

وافادت وكالة مهر للانباء ان هوشيار زيباري اكد في حديث خاص لقناة الحرة في نيويورك انه اجرى على هامش أعمال الدورة 63 للجمعية العامة للأمم المتحدة اتصالات مع ممثلي الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بهذا الشأن على سبيل جس النبض في حال بروز الحاجة لذلك، لأن مثل هذا القرار لا يتخذ بشكل أحادي، مشيراً إلى وجود احتمال كبير للتمديد لـ 6 اشهر او سنة.

الا أن زيباري فضل التوقيع على الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة وقال إنه يفضل التوصل اليها لأنها تحفظ حقوق العراق ومصالحه وهي تقربه من الاستقلال الناجز والسيادة الكاملة.

وحول خروج العراق من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، قال زيباري إنه يفضل أن يقتصر هذا الخروج على الجانب العسكري والأمني على أن يظل تحت هذا الفصل في الجانبين المالي والاقتصادي لأن ذلك سيحفظ موارد العراق المالية والنفطية من الملاحقة القانونية.

وتتفاوض الحكومتان الامريكية والعراقية على اتفاق ينظم وجود القوات الاجنبية في العراق ما بعد 31 كانون الاول/ ديسمبر 2008، وهو تاريخ انتهاء مهلة التفويض الممنوح من الامم المتحدة لهذه القوات./انتهى/