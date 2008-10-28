أمريكا تحذر العراق من عواقب رفض الإتفاقية الأمنية

ذكرت صحيفة امريكية الثلاثاء ان واشنطن قدمت للحكومة العراقية قائمة بالخدمات التي ستتوقف عن تقديمها للعراق في حال رفض الاتفاقية الأمنية، مؤكدة ان العراق سينهار في حال عدم التوقيع عليها.