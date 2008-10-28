روسيا تحذر من مغبة اي اجراء غير مدروس ضد ايران

وافادت وكالة مهر للانباء نقلا عن وسائل الاعلام الروسية ان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال ان اي اجراء متشدد وغير مدروس ضد ايران قد يضع مشاكل امام تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

واشار لافروف الى نص التقرير الاخير لمحمد البرادعي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووصف هذا التقرير بأنه ايجابي، مضيفا انه رغم انتقاد هذا التقرير لتخصيب اليورانيوم في ايران وهو مؤسف، الا انه لم يشر اصلا الى وجود انحراف في البرنامج النووي الايراني نحو الاغراض العسكرية.

وقلل وزير الخارجية الروسي من اهمية الموضوع المثار مؤخرا، وما يسمى بـ (الدراسات المزعومة)، مشيرا الى ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تستطع ان تحقق تقدما هاما وملفتا في هذا المجال./انتهى/