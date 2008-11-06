متكي: انتخاب اوباما دليل واضح على رغبة الشعب الأمريكي بتغييرات جذرية

وافادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الخارجية أوضح في تصريح للصحفيين ردا على سؤال حول موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية من انتخاب أوباما رئيسا جديدا للولايات المتحدة, قائلا "أن انتخاب باراك أوباما رئيسا للولايات المتحدة دليل واضح على رغبة وإرادة الشعب الامريكي في إحداث تغييرات جذرية على السياسات الداخلية والخارجية لأمريكا ".

وأعرب متكي عن امله في أن تتمكن الحكومة الامريكية الجديدة عمليا من تنفيذ رغبة الشعب الامريكي في الابتعاد عن التوجهات الخاطئة لرجال الإدارة الامريكية الحاليين./انتهى/