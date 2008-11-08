السفير العراقي لدى طهران: العلاقات بين ايران والعراق متطورة للغاية

وقال السفير العراقي لدى طهران محمد مجيد الشيخ في حديث خاص اجراه معه مراسل وكالة مهر للانباء انه نظرا لوجود العديد من النقاط المشتركة فان مستوى العلاقات بين طهران وبغداد وخاصة في المجال الاقتصادي والسياحة الدينية وحتى على الصعيد السياسي آخذة في تطور مستمر.

فعلى الصعيد السياسي، تطرق السفير العراقي في ايران، الى تبادل الزيارات بين كبار المسؤولين في البلدين، وفي مقدمها الزيارات على صعيد رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ووزير الخارجية، فضلا عن نواب البرلمان، ما يشير الى تنامي مطرد في العلاقات السياسية بين الجانبين.

أما على الصعيد الاقتصادي فقد اوضح السفير العراقي ان قيمة الصادرات الايرانية الى العراق في سنة 2007 بلغت مليارين و500 مليون دولار، متوقعا ان تصل قيمة هذه الصادرات الى 3 مليارات دولار أو أكثر في سنة 2008. الا انه اكد ان مستوى التبادل الاقتصادي هو دون مستوى العلاقات الاقتصادية، وينبغي ان يصل حجمه الى 5 مليارات دولار.

واضاف ان البلدين اتفقا بشأن انشاء خط انبوب للنفط بين البصرة في العراق، وميناء آبادان في ايران، وقد بدأت مراحل انشاء هذا الانبوب، الذي سينقل يوميا 200 الف برميل من النفط العراقي الى مصفى آبادان، ويتم عبره ايضا نقل المشتقات النفطية الى العراق.

وعلى الصعيد الامني، اوضح السفير محمد مجيد الشيخ ان البلدين بما لديهما من حدود طويلة مشتركة، قاما بخطوات كبيرة في هذا المجال، وحصل تطور ملحوظ بهذا الشأن، بما في ذلك منع تسلل المجرمين عبر الحدود المشتركة، مشيرا الى تعيين عدة لجان متخصصة برسم الحدود بين البلدين بناء على اتفاقية الجزائر 1975 التي نفى احتمال إلغائها من جانب العراق، لانها اتفاقية دولية لا يمكن إلغاؤها الا بموافقة الجانبين./انتهى/