رئيس الجمهورية يعرب عن تقديره لرياضية ايرانية لالتزامها بالحجاب

وافادت وكالة مهر للانباء ان رئيس الجمهورية الدكتور محمود احمدي نجاد وصف الرياضية هلن سباهي بانها رمز للبطولة معتبرا التزامها جدير بشباب ايران الاسلامية.

وقال رئيس الجمهوري في اجتماع مجلس الوزراء عصر الاحد : ان البطل هو الذي يتمكن في مثل هذه المواقف التي فيها انتخاب بين الحق والباطل , ان يختار طريق الحق ويخرج منتصرا في ساحة القيم.

واعتبر الدكتور احمدي نجاد تثمين هذه التضحية والصمود بانه تثمين لكرامة واباء المسلم والمحافظة على العقائد الدينية الاصيلة المنبثقة عن الثقافة الاسلامية.

وطلب رئيس الجمهورية من وزارة الخارجية ومنظمة التربية البدنية تقديم احتجاج الجمهورية الاسلامية الايرانية الى منظمي بطولة العالم بالكاراتيه في اليابان لمنعهم الرياضية الايرانية من المشاركة في المسابقات بسبب ارتدائها الحجاب الاسلامي , واتخاذ الاجراءات القانونية بذلك./انتهى/



