رئيس السلطة القضائية يبعث رسالة الى الامين العام للامم المتحدة حول غزة

وأفادت وكالة مهر للانباء انه جاء في رسالة آية الله محمود هاشمي شاهرودي الى بان كي مون: لقد أكد ميثاق الامم المتحدة على الحقوق الاساسية للانسان والتي تعم جميع البشر حتى اذا كانت مرتبطة بشعب صغير، وان احد اهداف الميثاق هو تنسيق الجهود من اجل حفظ السلام والامن العالمي.

وأضاف آية الله شاهرودي ان ميثاق الامم المتحدة كلف مجلس الامن الدولي بمسؤولية حفظ السلام والامن العالمي، وألزمه بأن يراعي اهداف ومبادئ الامم المتحدة، موضحا انه بذلك فأن مجلس الامن كلف بتسوية النزاعات التي قد تهدد السلام والامن العالمي، عبر الطرق السلمية سواء القضائية او غير القضائية، وان يقوم بالتدابير اللازمة من اجل حفظ واستتباب السلام.

وفي جانب آخر من رسالته، أكد رئيس السلطة القضائية ان ما يجري الان في غزة هو امر مرير ومؤلم للغاية، مشددا ان قتل مئات المدنيين الابرياء العزل على يد القوات المسلحة لجيش الكيان المحتل، وكذلك شن الغارات وقصف المناطق السكنية والمستشفيات والاماكن الدينية والعلمية والثقافية، هو انتهاك سافر وبارز لكل القوانين والاعراف الدولية المعترف بها.

واشار هاشمي شاهرودي الى ميثاق جنيف 1949، وقال ان هذا الميثاق أكد بشكل كبير على حماية الافراد المدنيين العزل وتجنب استهداف النقاط السكنية والمراكز العلمية والثقافية، مضيفا ان ممارسات الكيان الصهيوني المحتل واعماله الوحشية في قصف المناطق السكنية في غزة وقتل النساء والاطفال، هو انتهاك سافر ومؤكد لهذه المواثيق، وهو من المصاديق البارزة للمجازر والابادة البشرية، والتي تعد بحد ذاتها جريمة دولية.

وتابع آية الله شاهرودي ان اوضاع فلسطين وغزة بالتحديد تعتصر القلوب ألما، فيما يعيش المسلمون في انحاء العالم بشتى مذاهبهم في حالة فوران وغليان من اجل الدفاع عن اهالي غزة المضطهدين والدفاع عن القدس الشريف باعتباره اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

وتابع رئيس السلطة القضائية في الجمهورية الاسلامية الايرانية ان الحكومات الاسلامية وفي إطار العمل بواجباتها القانونية والشرعية وتلبية لمطالب الشعوب المسلمة في المنطقة، تبذل مساعيها من اجل اتخاذ اجراءات عملية لدعم اهالي غزة، محذرا من احتمال ان تواجه المنطقة بسبب العنف الموجود، اوضاعا متأزمة قد تهدد السلام والامن العالمي.

وتساءل آية الله هاشمي شاهرودي عن السبب في عدم تحرك مجلس الامن بشكل سريع لاتخاذ القرار اللازم بشأن موضوع يعد انتهاكا سافرا للسلام والامن العالمي بشكل مؤكد وليس محتملا، وهل يجب ان يبقى موضوع غزة دون اكتراث بسبب تعارضه مع مصالح بعض الدول دائمة العضوية في مجلس الامن؟

وشدد رئيس السلطة القضائية ان على مجلس الامن ومن اجل حفظ السلام والامن العالمي، ان يبحث معوضوع غزة بدقة، وان يتحرك باسرع وقت ممكن من اجل وقف الممارسات الوحشية ضد الشعب الفلسطيني المضطهد، مضيفا ان اصدار بعض التوصيات غير الجادة ليست الرد المناسب على الممارسات الوحشية للكيان الصهيوني، مطالبا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في غزة من اجل اتضاح الجرائم التي ارتكبها الكيان الصهيوني في الايام الاخيرة في غزة.

كما طالب آية الله شاهرودي من مجلس الامن بان يتخذ الخطوات اللاحقة بناء على ما تتوصل اليه لجنة تقصي الحقائق، بما في ذلك إحالة القضية الى المحكمة الدولية، واشار الى ان مجلس الامن قام بإحالة مواضيع اقل اهمية الى المحكمة الدولية، مؤكدا ان جميع شعوب العالم تتوقع ان يتخذ مجلس الامن تدابير واجراءات جادة لمواجهة الكيان الصهيوني، ولا شك ان هذه الاجراءات تؤثر في مستقبل منظمة الامم المتحدة والعدالة العالمية وهي الاهم.

وتساءل هاشمي شاهردوي: الى متى يجب ان يستمر هذا الاسلوب اللاعادل من جل مجلس الامن؟ وهل ينبغي ان ننتظر وقوع جريمة اخرى؟ وإذا لم يتمكن مجلس الامن من العمل بمسؤوليته البدائية في حفظ السلام والامن العالمي فيما يتعلق بمنطقة الشرق الاوسط، فهل تؤيدون ان تقوم الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة وفي اطار قرار الاتحاد من اجل السلام، باتخاذ الاجراء اللازم كبديل لمجلس الامن الدولي.

ودعا رئيس السلطة القضائية الامين العام لمنظمة الامم المتحدة انه نظرا للمعلومات المتوفرة والجرائم التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني المضطهد وحساسية المجتمع الدولي إزاء هذه الجرائم، وتحقيق استقلالية الامم المتحدة وإزالة المخاوف في هذا المجال، الى ان يلفت مجلس الامن الى هذه الاوضاع، وفي حال عدم القيام بإجراء مؤثر في هذا المجال، او عدم إمكانية القيام بإجراء مؤثر، ان يمهد الارضية لترتيبات تطبيق قرار الاتحاد من اجل السلام./انتهى/