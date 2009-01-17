الرئيس التركي يؤكد ان المأساة في غزة تضر بمكانة الامم المتحدة

وأفادت وكالة مهر للانباء نقلا عن وكالة الصحافة الفرنسية ان القادة الاتراك دعوا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الى بذل مزيد من الجهود لوقف الهجوم الصهيوني العسكري العنيف على انقرة.

وأبلغ رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان بان كي مون خلال مأدبة عشاء مغلقة ان تركيا تود ان تقوم الامم المتحدة بدور اكثر فاعلية في تسوية النزاع في غزة، فيما افادت مصادر تركي ان ان الامين العام للمنظمة الدولية سمع رسالة مماثلة من الرئيس التركي عبد الله غول الذي قال ان "المأساة في غزة تضر بمكانة الامم المتحدة".

وكان بان كي مون وصل امس الجمعة الى انقرة في زيارة قصيرة في اطار جولة اقليمية تهدف الى بحث الوضع في قطاع غزة في ظل الهجوم العسكري الصهيوني. ولدى وصوله تجمع مئات المتظاهرين قرب مبنى الامم المتحدة في انقرة منددين بالهجوم الصهيوني، وداعين الى حل الامم المتحدة، واتهموها بالتواطؤ مع الكيان الصهيوني.

وردد المتظاهرون الذين حالت الشرطة دون وصولهم الى مقر الامم المتحدة على بعد 50 مترا "غزة تحترق والعالم صامت"، ودعت لافتات الى حل الامم المتحدة لانها متواطئة مع امريكا ضد غزة./انتهى/