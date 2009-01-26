مقتل أربعة عسكريين أميركيين بتحطم مروحيتين في العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن المستشار الإعلامي للجيش الأمريكي المقداد جبرائيل صرح لوكالة اصوات العراق, ان "مروحيتين أمريكيتين تحطمتا اليوم, الاثنين, في محافظة صلاح الدين شمال بغداد ما أسفر عن مقتل أربعة جنود ".

واشار الى ان التحقيق جار لمعرفة أسباب الحادث.

وترتفع بمقتل الجنود الاربعة حصيلة قتلى القوات الامريكية خلال شهر كانون الثاني يناير الجاري الى 15 قتيلا بينهم سبعة توفوا لاسباب غير قتالية.

كما ترتفع بمقتله حصيلة خسائر القوات الأمريكية في العراق منذ بدء العمليات العسكرية في آذار/ مارس من العام 2003 وحتى الآن إلى 4236 قتيلا./انتهى/