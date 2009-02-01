العراق: أدنى حصيلة للقتلى الشهر المنصرم منذ خمسة اعوام

وافادت حصيلة الوزارات الثلاث ان بين القتلى "140 مدنيا و27 عسكريا و24 شرطيا", مضيفة ان "300 مدني و 71 شرطيا و35 عسكريا اصيبوا بجروح ", حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وتمكنت القوات العراقية وقوات التحالف الدولي خلال الشهر من قتل 29 "ارهابيا" واعتقال 482 آخرين.
وقد لقي ما مجموعه 316 عراقيا مصرعهم جراء العنف خلال كانون الاول/ ديسمبر الماضي, وكانت ادنى حصيلة خلال عام 2008./انتهى/
أعلنت وزارات الدفاع والداخلية والصحة في العراق الأحد مقتل 191 شخصا جراء اعمال العنف خلال كانون الثاني/يناير الماضي, والحصيلة هي الأدنى منذ خمس سنوات.
رمز الخبر 826708
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