الجزائر: استسلام قيادي بارز في القاعدة لقوات الأمن

وأفادت وكالة مهر للانباء نقلا عن وكالة شينخوا ان صحف جزائرية نسبت اليوم الاحد الى مصادر موثوقة قولها ان أبو تميم استسلم لافراد الجيش الوطني الشعبي بعزازفة شرقي ولاية تيزي وزو عقب عملية تفتيش وتحريات باشرتها إثر تلقيها معلومات حول تحركات لجماعة إرهابية بالمنطقة.

وقد اشتهر أبو تميم بنشاطه الارهابي قبل عدة سنوات يولايتي المدية وتيبازة قبل أن يتولى مسؤولية الكتيبة التي تعد أكبر السرايا في تنظيم القاعدة.

وكانت قوات الامن الجزائرية تمكنت أمس السبت من القضاء على إرهابي بنواحي جبال الضاية الواقعة جنوبي ولاية سيدي بلعباس وذلك إثر عملية تمشيط روتينية كانت مصالح الأمن المشتركة قد باشرتها منذ مدة./انتهى/