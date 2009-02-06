مصر تمنع لجنة تابعة للمحكمة الجنائية الدولية من دخول غزة

منعت السلطات المصرية أمس لجنة تحقيق دولية مكلفة من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين, من دخول قطاع غزة عبر معبر رفح.