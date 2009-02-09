لاريجاني ونظيره الاسباني يؤكدان على تنمية التعاون الثنائي البرلماني والاقتصادي والسياسي

وأفاد مراسل وكالة مهر للانباء الموفد الى العاصمة الاسبانية مدريد، ان علي لاريجاني زار في اليوم الثاني من زيارته الى اسبانيا، مبنى البرلمان وأجرى لقاء ومحادثات مع رئيس البرلمان خوسية بونو.

وقال لاريجاني ان مجلس الشورى الاسلامي هو مجلس هام وديمقراطي، مرحبا بزيادة وتعزيز المشاورات الاقتصادية والتجارية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية واسبانيا.

وانتقد رئيس مجلس الشورى الاسلامي خلال هذا اللقاء، السياسات الامريكية المتفردة في المنطقة، معربا عن امله بأن تبادر الادارة الامريكية الجديدة الى اصلاح وتعديل سياسات امريكا في الشرق الاوسط، والتي أودت بأرواح مئات الالاف من البشر.

كما رحب لاريجاني بتبادل وجهات النظر والتعاون بين البلدين ايران واسبانيا بشأن القضايا الاقليمية وخاصة القضية الافغانية، موجها الدعوة الى نظيره الاسباني للقيام بزيارة رسمية الى طهران.

وأكد رئيس البرلمان الاسباني في هذا اللقاء، على تنمية مجالات التعاون البرلماني والاقتصادي بين البلدين ايران واسبانيا، مشددا على ضرورة تعزيز المشاورات بشأن القضايا الاقليمية وخاصة القضية الافغانية.

واشار خوسية بونو الى ان البلدين ايران واسبانيا يحظيان بقابليات كبيرة للتبادل الاقتصادي، لافتا الى انه لم تتم الاستفادة المثلى من هذه القابليات الى الان.

وقد تبادل رئيسا البرلمانين الايراني والاسباني في هذا اللقاء الذي استغرق حوالي الساعة، مواضيع اخرى بما فيها الاوضاع في غزة، فيما اعرب رئيس مجلس الشورى الاسلامي خلال لقائه مع نظيره الاسباني عن شكره وتقديره لمواقف اسبانيا في ادانة جرائم الكيان الصهيوني./انتهى/