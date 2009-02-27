السيستاني يدعو جميع العراقيين للمشاركة بعملية البناء السياسي

وذكرت وكالة اصوات العراق ان السيد السيستاني اكد خلال استقباله مستشار الرئيس العراقي فخري كريم على “الثوابت العامة التي من مبادئها الحرص على سيادة العراق واستقلاله والتعايش بين جميع مكوناته”، معرباً عن حرصه “على التوافق الوطني واهتمامه بمشاركة جميع العراقيين في عملية البناء السياسي الوطني بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية والمذهبية والدينية”.
ودعا السيستاني إلى “ضرورة تكريس ومراعاة مبدأ المواطنة كأساس في العمل واعتماد الكفاءات والمساواة في الفرص”، مشيداً بـ”الكفاءات المتميزة للمثقفين العراقيين وقدرتهم على الاسهام في بناء العراق الجديد”.
ومن جانبه، تحدث فخري كريم عن افاق العملية السياسية و تطوراتها الراهنة والانجازات التي تحققت، مشيداً بـالدور الكبير لآية الله السيستاني في ضبط ايقاع العملية السياسية الديمقراطية وتعزيز مسيرتها وتجنيب البلاد أية اخطار وتداعيات تضر بمصالح الشعب./انتهى/
دعا المرجع الديني آية الله السيد علي السيستاني جميع العراقيين للمشاركة في عملية البناء السياسي الوطني.
رمز الخبر 840186
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