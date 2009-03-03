بروجردي يدعو السعودية الى تحسين سلوكها قبل رد الفعل الإيراني

وأفاد مراسل وكالة للأنباء أن بروجردي قال في تصريح للصحفيين على هامش الجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامي اليوم الثلاثاء, بشأن التصرفات الأخيرة للسلطات السعودية مع الحجاج الايرانيين, "للاسف ان السلطات السعودية تتعامل منذ فترة مع زوار بيت الله الحرام خارج اطار جميع الموازين, في الوقت الذي ينبغي على هذه السلطات أن تتعامل معهم وفقا لمسؤولياتها الرسمية وقواعد حسن الضيافة ".

وأوضح ان على السلطات السعودية أن توفر الظروف اللازمة للحفاظ على حرمة زوار بيت الله الحرام, وقال "نأمل أن نرى تسوية لهذه المشكلة قبل أن يقوم المسؤولون الايرانيون المعنيون باتخاذ قرار آخر ".

وردا على سؤال بشأن زيارة وزير الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون الى المنطقة والتغيير المزعوم في السياسة الاميركية, قال بروجردي "ان سياسات اوباما في اطار شعار التغيير الذي أطلقه خلال حملته الانتخابية, لاتزال غامضة, حتى ان الدول الاوروبية لديها علامات استفهام في هذا الشأن ".

وأشار رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوري الإسلامي الى لقائه يوم أمس الاثنين في طهران مع رئيسة لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الدنماركي ليله لوندبك, موضحا "هي أيضا أيدت وجود هذا الغموض والجميع ينتظرون رؤية تغييرات اوباما ووزيرة خارجيته على أرض الواقع, مقارنة بأخطاء الجمهوريين وبوش ورايس "./انتهى/