عاجل : البرادعي يضطر الى سحب تقريره حول ايران

وقال الموفد الخاص لوكالة مهر للانباء الى فيينا ان البرادعي اصدر بيانا اعترف فيه بوجود معلومات مزيفة في تقريره حول النشاطات النووية الايرانية.وصحح البرادعي ماذكره حول مسائل الليزر وتاخير عمليات التفتيش وP2 بسبب تناقضها مع المعلومات التي قدمتها ايران في وثائق رسمية.وعلى هذا الاساس طالب ممثل ايران بتوضيح قضية P2 في تقرير الوكالة وايجاد تغييرات في البنود المتعلقة بالليزر وتاخير عمليات التفتيش , مما ادى الى ان تعيد الدول الاوروبية الثلاث بريطانيا وفرنسا والمانيا النظر في مشروع قرارها المقدم حول ايران. /انتهى/