روسيا: هناك حاجة لابقاء الاتصالات مع حماس

وافادت وكالة مهر للانباء نقلا عن رويترز ا ن لافروف أدلى بهذا التصريح بعد اجتماع مع خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس في العاصمة السورية, مضيفا "نحن على يقين من أن هناك حاجة لهذا".

وقام لافروف بزيارة قصيرة الى سوريا لحضور اجتماع وزراء خارجية منظمة المؤتمر الاسلامي والاجتماع مع مسؤولين سوريين.

وروسيا هي العضو الوحيد ضمن ما يعرف برباعي الوساطة في الشرق الاوسط التي لا تقاطع حماس./انتهى/