مصادر: اعتقال ضابط لبناني بتهمة التجسس لصالح الكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان المصادر الامنية قالت ان الضابط وهو برتبة عقيد اعتقل الاسبوع الماضي ويجري استجوابه بشأن اتصالات أجراها مع وكالات تجسس اسرائيلية, بحسب رويترز.

وتحتجز السلطات اللبنانية نحو 30 مشتبها فيهم في اطار التحقيق الموسع بشأن التجسس لصالح اسرائيل.

و وجهت اتهامات رسمية بالتجسس لحساب اسرائيل الى 21 متهما بعضهم اتهموا غيابيا فيما التحقيقات مستمرة.

وكانت السلطات اللبنانية قد عرضت معدات اتصال متطورة وغيرها من الادوات التي وجدت في منازل او مكاتب بعض المتهمين, حيث تؤكد السلطات ان العديد من هؤلاء المحتجزين اعترفوا بالتهم الموجهة اليهم.

ويقول لبنان ان اثنين من العملاء على الاقل فروا الاسبوع الماضي الى الكيان الصهيوني عبر الحدود وطالب ذلك الكيان باسترجاعهما عبر قوات حفظ السلام الدولية.

ودعا امين عام حزب الله السيد حسن نصر الله الاسبوع الماضي بانزال عقوبة الاعدام بالمدانين بالتجسس لصالح اسرائيل.

وقال مسؤولون امنيون لبنانيون بارزون ان اعتقال المتعاملين شكل ضربة موجعة للشبكات الاسرائيلية في لبنان.

واضاف المسؤولون ان العديد من المتهمين لعبوا ادوارا اساسية في تحديد اهداف لحزب الله تعرضت للقصف خلال 34 يوما من العدوان الصهيوني على جنوب لبنان في العام 2006 ما ادى الى استشهاد نحو 1200 شخص معظمهم من المدنيين فيما قتل 160 صهيونيا.

واتهم الآخرون في رصد كبار مسؤولي حزب الله ومن بينهم واحد على الاقل لعب دورا في اغتيال احد قادة المقاومة في العام 2004./انتهى/