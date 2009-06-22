قشقاوي: مجلس الشورى الاسلامي .../اضافة أولى وأخيرة/

وأفاد مراسل وكالة مهر للأنباء ان قشقاوي هنأ في مؤتمر الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين , بالمشاركة الشعبية الواسعة في الانتخابات الرئاسية العاشرة في البلاد , مؤكدا ان هذه المشاركة سجلت رقما قياسيا غير مسبوق بلغ 85 بالمائة .

وأشار الى الاجتماع المشترك الخاص الذي انعقد اليوم بين أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي ومسؤولين من وزارة الخارجية لبحث تدخل بعض الدول الغربية في الشؤون الداخلية للبلاد , مؤكدا انه تم خلال هذا الاجتماع عرض الجوانب المختلفة لهذا التدخل في المجالات السياسية والرسمية والأمنية والإعلامية .

وأعرب عن اسفه لهذا التدخل غير المبرر , مشيرا الى ان العديد من الدول الاوروبية وامريكا أعلنت خلال الايام الاخيرة دعمها لمثيري الشغب بدلا من ان تدعو الشعب للاحتكام الى آليات العمل القانونية والديموقراطية .

وقال قشقاوي "من المثير للاستغراب ان المسؤولين الغربيين لم تصدر عنهم ولا جملة واحدة تدعو الناس الى متابعة مطالباتهم عبر الطرق القانونية ".

واشار الى ان أنصار المرشحين هم جزء من جسد الشعب الايراني العظيم وهم يختلفون عن مثيري الشغب , قائلا "ان قيام الحكومات ووسائل الاعلام الغربية بترويج الفوضوية في الاجواء الداخلية للدول الاخرى أمر لم يعد مقبولا على الاطلاق ".

ووصف مشاركة الشعب الايراني الواسعة في الانتخابات الرئاسية الاخيرة والتي بلغت نسبتها 85 بالمائة بالجوهرة الرائعة , مؤكدا ان ايران لن تسمح لبعض الدول الغربية بتحويل هذه الجوهرة الى حجر تضعه في ايدي ثلة من الانتهازيين ليحطموا به زجاج منازلهم .

واشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الى وجود وثائق بشأن تدخل الاعلام الغربي في الشرون الداخلية لايران , منتقدا عمل شبكتي CNN و BCC اللتان لم تطلقا برامجا خلال فترة العنف التي تلت مقتل عدة شباب فرنسيين بالرغم من مستوى العنف الذي شديدا للغاية, في حين تطلق اليوم شبكة CNN برامجا لتعليم كيفية تدمير مواقع الانترنيت التابعة للحكومة ووكالات الانباء الايرانية المعتبرة مثل ايسنا .

كما أكد أن مقر الحرب النفسية في الـ CNN و BCC نشط حاليا, منددا بعمل هاتين الشبكتين الذي يهدف الى إضعاف الإنسجام الوطني وتجزئة ايران, واصفا هاتين الشبكتين بأنهما الأبناء الروحيين لنتانياهو وليبرمان.

وحول احتمال مشاركة ايران في اجتماع مجموعة (دي 8 ) بشأن افغانستان في ايطاليا , قال قشقاوي "لقد تم توجيه دعوة الى وزير خارجية الجمهورية الاسلامية للمشاركة في هذا الاجتماع , وسيعلن وزير الخارجية عن قرار المشاركة او عدمها في نهاية الاسبوع الجاري ".

ودان قشقاوي في جانب آخر من مؤتمره الصحفي الانفجار الارهابي الاخير الذي وقع في مدينة كركوك بالعراق , مؤكدا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تدين اي عمل يستهدف أمن العراق ./انتهى/