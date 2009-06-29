القضاء اللبناني يطلب عقوبة الاعدام لـ 7 متعاملين مع العدو الصهيوني

وذكرت قناة المنار الفضائية ان القرار الأول الذي جاء وفقا لمطالعة النيابة العامة طلب عقوبة الإعدام لكل من وليد عصام كرم, مارون مجدي خليل , الياس رياض كرم ونبيل حنا نعوم الأسمر بعدما اتهمهم سندا الى المادة 278 عقوبات , وأصدر مذكرة القاء قبض في حق كل منهم , ومنع المحاكمة عن وليد في جنحة المادة 28 لسقوط الجرم بمرور الزمن الثلاثي. 285 عقوبات وظن بالآخرين بمقتضى المادة عينها واحالهم امام المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.

واضافت كما طلب القاضي العسكري العقوبة عينها في القرار الثاني الذي جاء وفقا وخلافا لمطالعة النيابة العامة العسكرية للمدعى عليه جودت سلمان الحكيم بعدما اتهمه بجناية المواد 274. 275. 287 عقوبات وظن به بمقتضى المادة 24/72 اسلحة و285 عقوبات. كذلك طلب العقوبة عينها لكل من سامي ايليا فرحات وعامر فرحان الحلبي سندا الى المواد 274/219 و275/219 و278 عقوبات وظن بهما بمقتضى المادة 285 عقوبات.

واصدر في حقهم مذكرة القاء قبض واحالهم امام المحمكة العسكرية الدائمة للمحاكمة./انتهى/