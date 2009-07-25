مشائي يتنحى عن منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية

وافاد مراسل وكالة مهر للانباء ان هاشمي ثمرة صرح صباح اليوم على هامش مراسم اختتام الدورة السادسة والعشرين لمسابقات القرآن الكريم الدولية في طهران , "أعلن السيد مشائي أنه من الآن فصاعدا وبعد قرار قائد الثورة لا يعتبر نفسه نائبا أول لرئيس الجمهورية ".

وكان قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي قد أوعز في رسالة وجهها الى الرئيس محمود احمدي نجاد , بإلغاء قرار تعيين رحيم مشائي نائبا أول لرئيس الجمهورية./انتهى/