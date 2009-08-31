منظمة الحج والزيارة تؤكد استمرار خفض عدد الزوار الايرانيين المتوجهين الى العراق

وقال حسين أكبري في تصريح لوكالة مهر للأنباء , أن التسجيل المركزي للراغبين بالتوجه لزيارة العتبات المقدسة قد توقف , مشيرا الى ان ايفاد الزائرين سيشمل فقط من سجلوا أسمائهم للزيارة في أوقات سابقة .
وأوضح التقرير انه استنادا للأرقام الصادرة عن منظمة الحج والزيارة فإن ثلاثة آلاف زائر ايراني يوميا كانوا يتوجهون في السابق الى زيارة العتبات المقدسة في العراق عبر منافذ حدودية متعددة , في حين يبلغ عدد الزوار الايرانيين حاليا ثلث العدد السابق أي ألف زائر يوميا .
وأكد اكبري أن خفض عدد الزوار الايرانيين المتوجهين الى العراق سيتسمر حتى يقوم المسؤولين العراقيين بزيادة وتحسين الخدمات المقدمة الى الزوار , وقال "ان خفض عدد الزوار الايرانيين المتوجهين الى العراق أدى الى ان يبذل العراقيون جهودهم من اجل تحسين وزيادة مستوى خدماتهم "./انتهى/
أكد مساعد رئيس منظمة الحج والزيارة, إستمرار خفض عدد الزوار الايرانيين المتوجهين لزيارة العتبات المقدسة في العراق حتى يتم تحسين الخدمات من قبل العراقيين.
وقال حسين أكبري في تصريح لوكالة مهر للأنباء , أن التسجيل المركزي للراغبين بالتوجه لزيارة العتبات المقدسة قد توقف , مشيرا الى ان ايفاد الزائرين سيشمل فقط من سجلوا أسمائهم للزيارة في أوقات سابقة .
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