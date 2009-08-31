منظمة الحج والزيارة تؤكد استمرار خفض عدد الزوار الايرانيين المتوجهين الى العراق

وقال حسين أكبري في تصريح لوكالة مهر للأنباء , أن التسجيل المركزي للراغبين بالتوجه لزيارة العتبات المقدسة قد توقف , مشيرا الى ان ايفاد الزائرين سيشمل فقط من سجلوا أسمائهم للزيارة في أوقات سابقة .

وأوضح التقرير انه استنادا للأرقام الصادرة عن منظمة الحج والزيارة فإن ثلاثة آلاف زائر ايراني يوميا كانوا يتوجهون في السابق الى زيارة العتبات المقدسة في العراق عبر منافذ حدودية متعددة , في حين يبلغ عدد الزوار الايرانيين حاليا ثلث العدد السابق أي ألف زائر يوميا .

وأكد اكبري أن خفض عدد الزوار الايرانيين المتوجهين الى العراق سيتسمر حتى يقوم المسؤولين العراقيين بزيادة وتحسين الخدمات المقدمة الى الزوار , وقال "ان خفض عدد الزوار الايرانيين المتوجهين الى العراق أدى الى ان يبذل العراقيون جهودهم من اجل تحسين وزيادة مستوى خدماتهم "./انتهى/