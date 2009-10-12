قشقاوي: لا حوار حول تابعية الجزر الثلاث لإيران

وأفاد مراسل وكالة مهر للانباء ان حسن قشقاوي قال في مؤتمره الصحفي الاسبوعي الذي عقده بطهران صباح اليوم الاثنين، ردا على سؤال حول تحديد الامارات مهلة لإيران من اجل التفاوض حول الجزر الايرانية الثلاث، اننا فيما يتعلق بجزيرة ابو موسى، قلنا مرارا ان هناك سوء فهم، وفي نفس الوقت وبناء على الاتفاقية الموجودة، نرى انه يمكن رفع سوء الفهم الاداري هذا عبر التفاوض الثنائي، مضيفا اننا قلنا دوما ان دخول بلد او مؤسسة ثالثة الى المحادثات الاخيرة بين البلدين ليس بناء، وان الدعاية في هذا المجال لا تصب في مصلحة اي من الشعبين.

وتابع قشقاوي، اننا ليس لنا اي حوار مع اي احد حول الهوية الايرانية التاريخية واصالة هذه الجزر، ولكن اذا كان هناك سوء فهم اداري وجزئي فإننا اعلنا مرارا استعدادنا للحوار من اجل رفعه، مؤكدا ان هذا كان وسيكون موقفنا الدائم، ولن يحصل فيه اي تغيير.

وأشار الى عبارة (مهلة)، وقال اننا لم نلحظ شيئا باسم مهلة، وقد تكون الاشارة الى رأي رئيس مجس الامارات وهو ليس امرا هاما.

وحول زيارة عمار الحكيم الى ايران، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، ان هذه الزيارة جاءت بعد رحيل والده عبدالعزيز الحكيم، وكانت فرصة ليقدم المسؤولون التعازي مرة اخرى، ويستعرضوا القضايا المشتركة بين ايران والعراق والعلاقات الاخوية بين البلدين، مضيفا ان طبيعة المحادثات كانت حول إرساء السلام والامن وتحقيق التنمية والتطور في البلد الصديق والشقيق العراق، وكذلك ترسيخ العلاقات الثنائية وبحث سبل تنمية اللاقات في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وتعليقا على ما يقال عن محادثات سرية بين امريكا و10 دول لتشديد العقوبات على ايران، قال حسن قشقاوي، لقد قلن مرارا ان التهديد والعقبات غير مجدية، وانهم يعلمون ان هذا المنطق لا ينفع، ولم يحصلوا على شيء من ورائه.

وبشأن منح اوباما جائزة نوبل للسلام، قال قشقاوي ان منح هذه الجائزة كان متسرعا حسب ما قال متكي، لأن منح الجائزة وبغض النظر عن الاسباب، يجب ان يكون مبنيا على اساس اداء الاشخاص، لافتا الى ان 9 اشهر من اداء اوباما غير كافية ولا زال اداؤه غامضا تجاه افغانستان والعراق ومظلومية الفلسطينيين جراء العدوان الصهيوني.

وأكد ان البعض يرون ان رفض اوباما لأسلوب سلفه في إثارة الحروب، هو السبب في منحه هذه الجائزة، ولكن يبدو لنا ان زيادة 10 مليارات دولارات في ميزانية الحرب الامريكية قياسا بالسنة الماضية، تثير الاستغراب.

ولفت الى ان البعض يعتبرون ان تشجيع اوباما على تطبيق شعاره في التغيير، هو السبب في منحه هذه الجائزة، وفي هذا المجال لابد ان نرى الى اي مدى ستتم تلبية التوقعات العالمية في تغيير التوجه العسكري الامريكي الى توجه غير عسكري.

وفي جانب آخر من مؤتمره الصحفي، وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية عقد ملتقى بحر قزوين من قبل مجلس الشورى الاسلامي بأنه مبادرة جيدة للغاية، وأكد ان سياسة طهران لم تتغير بشأن بحر قزوين، وانها تتابع بجدية مصالحها في هذا البحر، بالتعاون مع الدول الاخرى المطلة عليه.

وبشأن مشروع مركز الابحاث التابع لمجلس الشورى الاسلامي حول قيام وزارة الخارجية بالاعلان عن حالات انتهاك حقوق الانسان في امريكا، أكد حسن قشقاوي ان وزارة الخارجية تعمل بنشاط وجدية في هذا الموضوع وترصد هذه الحالات، وقد نشرت في هذا المجالات عدة كتب./انتهى/