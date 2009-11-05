مشعل يلتقي بوفد "مجلس المصلحة الوطنية الأمريكي (CNI)"

وذكر المركز الفلسطيني للإعلام أن الوفد الامريكي كان برئاسة كلٍّ من السفير جاك ماتلوك, والسيدة هيلينا كوبان, المدير التنفيذي لـ(CNI) .

وتناول اللقاء الذي حضره عدد من مسؤولي حركة "حماس" الى جانب خالد مشعل, بحث آخر التطورات على الساحة الفلسطينية, خصوصًا ملفات الحوار الفلسطيني وتطوراته, وإعادة إعمار غزة, ورفع الحصار عنها, وقضايا الصراع العربي - "الإسرائيلي", والحراك الدولي والإقليمي بشأنه, وموقف الحركة من تراجع مواقف الإدارة الأمريكية حيال "الاستيطان" .

من جانبه شكر مشعل الوفد على حرصه على الاطِّلاع عن كثب على حقائق الأمور على الأرض, وأوضح مواقف الحركة من مختلف جوانب الصراع ومستجدات القضية, وثمَّن حرص الوفد على زيارة غزة خلال رحلته الحالية إلى المنطقة, معتبرًا ذلك أحد وسائل كسر الحصار الظالم المفروض على الشعب الفلسطيني في غزة ./انتهى/