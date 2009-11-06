بروجردي : اتخاذ القرار حول توفير الوقود النووي سيكون على اساس المصالح الوطنية

وافاد مراسل وكالة مهر للانباء ان بروجردي تطرق في كلمة في مراسم صلاة الجمعة بطهران اليوم الى الذكرى السنوية لاقتحام وكر التجسس الاميركي بطهران مشيرا الى عبارة الامام الخميني (رض) بان امريكا لايمكنها ارتكاب اي حماقة.

وفي الموضوع النووي اكد بروجردي ان نظام الجمهورية الاسلامية والشعب حققا الانتصار مع المواجهة غير المتكافئة مع امريكا وحلفائها في ممارستهم الحظر والتهديد والضغوط , مؤكدا ان الجمهورية الاسلامية ووفقا لمصالحها الوطنية والدفاع عن سمعة النظام ستتخذ القرار فيما يتعلق بنقل الوقود النووي , ولا تعير اية اهمية للدعايات السلبية في هذا الشأن.

واضاف : في الوقت الحاضر فان سياسة المواجهة تغيرت الى سياسة التعاطي , وعندما يقدمون اقتراحا بتسليم ايران قسما من اليوارنيوم لتخصيبه بنسبة 20 بالمائة فهو مؤشر على عدة حقائق اولها انهم تخلوا عن سياسة المواجهة بسبب صمود نظام الجمهورية الاسلامية وانتهجوا سياسة التعاطي.

وتابع بروجردي : الحقيقة الاخرى هو ان القيام بالتخصيب في الجمهورية الاسلامية وامتلاك التقنية النووية هو حق مشروع للشعب الايراني ولا يمكنهم سلب هذا الحق من الشعب الايراني.

واكد ان المجلس الاعلى للامن القومي سيتخذ القرار في المجال النووي على اساس المصالح الوطنية./انتهى/