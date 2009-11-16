بروجردي: تصريح وزير الطاقة الروسي يثير الاستغراب

واوضح علاء الدين بروجردي في تصريح لوكالة مهر للانباء "بالرغم من ان الروس قد شغلوا محطة بوشهر بشكل تجريبي , الا أن هذه التصريحات المتسرعة لوزير الطاقة الروسي تبدو غير عادية ".
ودعا رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي , المسؤولين في منظمة الطاقة الذرية الايرانية الى الإعلان عن وجهة نظرهم في هذا الشأن .
وأشار تقرير وكالة مهر للأنباء الى ان وزير الطاقة الروسي "سيرجي اشماتكو" أعلن في تصريح للصحافيين اليوم الاثنين , ان محطة بوشهر سوف لن يتم تشغيلها قبل نهاية العام الحالي 2009 لأسباب تقنية ./انتهى/
وصف رئيس لجنة الامن القومي في مجلس الشورى الاسلامي, اعلان وزير الطاقة الروسي عدم تشغيل محطة بوشهر الذرية قبل نهاية العام الحالي, بأنه متسرع ويثير الاستغراب.
واوضح علاء الدين بروجردي في تصريح لوكالة مهر للانباء "بالرغم من ان الروس قد شغلوا محطة بوشهر بشكل تجريبي , الا أن هذه التصريحات المتسرعة لوزير الطاقة الروسي تبدو غير عادية ".
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