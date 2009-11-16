بروجردي: تصريح وزير الطاقة الروسي يثير الاستغراب

واوضح علاء الدين بروجردي في تصريح لوكالة مهر للانباء "بالرغم من ان الروس قد شغلوا محطة بوشهر بشكل تجريبي , الا أن هذه التصريحات المتسرعة لوزير الطاقة الروسي تبدو غير عادية ".

ودعا رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي , المسؤولين في منظمة الطاقة الذرية الايرانية الى الإعلان عن وجهة نظرهم في هذا الشأن .

وأشار تقرير وكالة مهر للأنباء الى ان وزير الطاقة الروسي "سيرجي اشماتكو" أعلن في تصريح للصحافيين اليوم الاثنين , ان محطة بوشهر سوف لن يتم تشغيلها قبل نهاية العام الحالي 2009 لأسباب تقنية ./انتهى/