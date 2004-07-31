الافراج عن ثلاثة مدنيين غربيين خطفوا في نابلس

ونقلت وكاله مهر للانباء عن موقع ايلاف ان الزبيدي الذي يعتقد انه يتحصن في مخيم جنين قال "نحن نقف مع رمز الشرعية ياسر عرفات، الذي يتعرض الى حصار من قوات الاحتلال ومن عناصر داخلية من فتح والسلطة".

وكان المسلحون احرقوا مقر المحافظة بعد أيام من تعيين عرفات لقدورة موسى 50 عاما، محافظا لجنين وهو قيادي بارز في حركة فتح.

واشار الزبيدي انه يريد إسماع صوته وصوت رفاقه لعرفات للاستجابة إلى مطالب معلقة لهم منذ سنوات، وتتعلق بإدخال إصلاحات وبإبعاد فاسدين والاهتمام بالمقاومين، وفك الحصار المالي عنهم، متهما بعض أجهزة السلطة بالاستمرار في التعاون الأمني مع الاحتلال مما مكن الأخير من اعتقال مقاومين.

وقالت مصادر فلسطينية في مدنية جنين بان خطوة الزبيدي في إثارة اشكالات كانت متوقعة، فاصدر عرفات مرسوما بتعيين قدورة موسى القيادي الفتحاوي محافظا لجنين في خطوة استباقية لضبط الوضع، خصوصا وان لموسى قاعدة داخل حركة فتح وهذا يؤهله لضبط الوضع، ولكن تطورات فجر اليوم بإحراق مقره، أثبتت أن المسالة تتجه نحو التصعيد.

وكان عرفات حاول مرارا خلال العامين الماضيين احتواء الزبيدي وكلف الوزير السابق عبد الفتاح حمايل لمفاوضته، ولكن المباحثات كانت دائما تصل إلى طريق مسدود.

وحادث إحراق مقر المحافظة ليس الأول من نوعه الذي يقدم عليه الزبيدي، الذي كان مسلحون تابعون له اختطفوا قبل نحو عام حيدر ارشيد نائب محافظ جنين واتهموه بعدة تهم من بينها ملاحقته للمقاومين.

وسعى الزبيدي الذي يعتبر ابرز من بقي من قادة مجموعات شهداء في الضفة الغربية، بعد تخلص إسرائيل منهم بالاغتيال أو الاعتقال، إلى مد جسور مع باقي مجموعات الكتائب في مدن الضفة الغربية الأخرى، وحقق نجاحا في ذلك، ويعد الناطق الأبرز باسم الكتائب في الضفة الغربية.

وخسر الزبيدي خلال أعوام الانتفاضة أمه وشقيق له على يد قوات الاحتلال، ونجا من عدة محاولات اغتيال إسرائيلية.وقبل نحو شهر

وسع الزبيدي من دائرة خصومه، حين استهدف مسلحون تابعون له وفدا أردنيا، زار جنين، وطردوه من المدنية، وزعم الزبيدي انه وفد أمني، في حين نفت أسمى خضر الناطق باسم الحكومة الأردنية ذلك.

ويأتي تصعيد الزبيدي الجديد مع خطوة أخرى اقدم عليها رفاقه في مخيم بلاطة شمال نابلس، بخطف ثلاثة أجانب، تم إطلاق سراحهم بتدخل شخصي من عرفات، بعد نحو ساعتين من خطفهم

وافاد مصدر امني فلسطيني ليل الجمعة السبت ان ثلاثة مدنيين غربيين خطفوا مساء الجمعة في نابلس، شمال الضفة الغربية، افرج عنهم بعد ساعتين تقريبا من عملية الخطف.

واطلق الخاطفون الرجال الثلاثة وهم فنلندي واميركي والماني في مخيم بلاطة للاجئين الفلسطينيين بعد ان خطفوهم اثناء تناولهم العشاء في مطعم في حي الرافدة في نابلس.

وصرح مسؤول من كتائب شهداء الاقصى، المجموعة المسلحة التابعة لحركة فتح بزعامة ياسر عرفات، انه يعارض مثل هذه الاعمال التي "تسيء الى القضية الفلسطينية".

ومن جهة اخرى، اعلن هذا المسؤول ان ناشطين من مجموعته احرقوا ليل الجمعة السبت مقر محافظ جنين في شمال الضفة الغربية مطالبين بتغيير المحافظ.

وكان عرفات عين الثلاثا في هذا المنصب، قدورة موسى (50 عاما) الامين العام لحركة فتح في منطقة جنين.

وكان منصب محافظ جنين بقي شاغرا بعد ان اجبر المحافظ السابق حيدر ارشيد، على التخلي عن هذا المنصب منذ عام اثر شائعات اتهمته بالفساد.

وكان اعضاء من كتائب شهداء الاقصى ضربوا المحافظ السابق وهددوا بقتله في تموز 2003. وفيما بعد، اضطر عرفات على ان يتنازل عند رغبة هذه المجموعة المسلحة واقال ارشيد./انتهي/

