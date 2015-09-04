الصور حسین شعیتو ٤ سبتمبر ٢٠١٥ - ١٠:٥٩ Download photos الرئيس الايراني يلتقي عوائل الشهداء في قم التقى رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الشيخ حسن روحاني يوم الاربعاء عوائل الشهداء في قم. سمات ايران حسن روحاني عوائل الشهداء مدينة قم مطالب مرتبط اللواء فيروزآبادي : حكومة الرئيس روحاني حكومة مجاهدة ومتفانية مشاهد من زيارة الرئيس روحاني لمدينة قم ولقائه مع مراجع الدين الرئيس روحاني يهنئ نظيره الايطالي بمناسبة اليوم الوطني لبلاده تقرير مصور عن زيارة رئيس الجمهورية لمدن محافظة طهران روحاني : الشعب الايراني سيواصل دعم شعوب المنطقة امام الارهاب الرئيس روحاني يهنئ نظيره الكونغولي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده
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