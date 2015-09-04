حسین شعیتو
٤ سبتمبر ٢٠١٥ - ١٠:٥٩

الرئيس الايراني يلتقي عوائل الشهداء في قم

التقى رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الشيخ حسن روحاني يوم الاربعاء عوائل الشهداء في قم.

   

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