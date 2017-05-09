دیانا محمود
٩ مايو ٢٠١٧ - ١١:٢٦

تقرير مصور

جولة المرشح الرئاسي قاليباف في محافظة لرستان /صور

التقى المرشح الرئاسي محمد باقر قاليباف بحشد من أهالي محافظة لرستان ضمن حملته الانتخابية.

     

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