الصور دیانا محمود ٩ مايو ٢٠١٧ - ١١:٢٦ Download photos تقرير مصور جولة المرشح الرئاسي قاليباف في محافظة لرستان /صور التقى المرشح الرئاسي محمد باقر قاليباف بحشد من أهالي محافظة لرستان ضمن حملته الانتخابية. سمات محمد باقر قاليباف الحملة الانتخابية محافظة لرستان الإنتخابات الرئاسية في ايران 2017 مطالب مرتبط المرشح الرئاسي قاليباف يزور محافظة لرستان برنامج اليوم السادس للدعاية الانتخابية في الإذاعة والتلفزيون الايراني ثلاث مرشحين يعرضون برامجهم الانتخابية اليوم عبر الإذاعة والتلفزيون الايراني انطلاق تجمع علماء أهل السنة لدعم المرشح الرئاسي ابراهيم رئيسي
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