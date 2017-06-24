الإجتماعي رقیه معمارزاده ٢٤ يونيو ٢٠١٧ - ١٥:٥٥ Download photos تقرير مصور أجمل اللقطات من الحياة البرية نرى في هذا التقرير باقة من أجمل اللقطات والصور التي تم انقاءها من بين مجموعة صورنا بموضوع "الحياة البرية". سمات صور الطبيعة مناظر خلابة حملة حماية البيئة مطالب مرتبط مشاهد من مسيرة يوم القدس في مدينة حمص السورية أمسية شعرية عنوانها "نهضة الصواريخ" بحضور العميد امير علي حاجي زاده مشاهد من مراسم الاعتكاف في مدينة همدان نافذة مفتوحة أمام مجرتنا من سماء ماليزيا وأندونيسيا السفير الدنماركي يتفقد مراكز اللاجئين الافغان في مدينة كرج مشاهد من الهجوم الإرهابي على مجلس الشورى الاسلامي /فيديو
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