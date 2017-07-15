الإجتماعي رقیه معمارزاده ١٥ يوليو ٢٠١٧ - ١٧:٥٤ تحميل الصورة انفوغراف: ماذا يحصل في جسمنا عندما نشرب كوباً من القهوة؟ الإنفوغراف التالي يقدم صورة إجمالية حول ما يحصل في جسمنا بعد احتسائنا كوباً من القهوة. سمات احتساء القهوة فوائد القهوة مضرات القهوة جسم الانسان تقوية العضلات اللياقة البدنية مطالب مرتبط تشافيز: الدعوة الاميركية لبسط الديموقراطية في كوبا اهانة روبوت يصنع القهوة بسرعة عالية جداً النائب الاول لرئيس الجمهورية يفتتح شركتين لإنتاج المواد الغذائية فنجان قهوة مصنوع من حثل القهوة/فيديو رئيس الاكوادور يعلن فوزه بولاية رئاسية ثانية
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