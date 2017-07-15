رقیه معمارزاده
١٥ يوليو ٢٠١٧ - ١٧:٥٤

انفوغراف:

ماذا يحصل في جسمنا عندما نشرب كوباً من القهوة؟

الإنفوغراف التالي يقدم صورة إجمالية حول ما يحصل في جسمنا بعد احتسائنا كوباً من القهوة.

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